Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Топ и семейство Ла Фамилия.
В третата си игра, Топ поведоха още в първия рунд. Ла Фамилия обаче бързо влезнаха в играта и спечелиха следващите два рунда. В четвърти рунд Топ успяха да ги догонят и почти изравниха резултата. Изхода от този двубой се реши в пети рунд, където Топ бяха по-точни. Те събраха достатъчно точки и с 388:216 грабнаха победата в тази игра.
В „Бързи пари“ този път събраха едва 17 точки, което им донесе още 1000 лв. от този епизод.
Днес Топ ще посрещнат семейство Лагерианци от София.
Днес Топ ще посрещнат семейство Лагерианци от София.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00 по NOVA.
