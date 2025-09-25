-
Съквартирантите ще трябва да посочат кой искат да напусне социалния експеримент
Първите номинации ще внесат смут в Къщата на Big Brother в епизода тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Съквартирантите ще трябва да посочат кои са хората, които смятат, че трябва да напуснат надпреварата за 100 000 лева.
Един от номинираните вече е ясен. Това е тираджията Калин Борисов, който получи най-голяма подкрепа от зрителите по време на премиерния епизод в неделя. След вота Big Brother реши да изпита колко силни са симпатиите към него и го превърна в първия служебно номиниран.
Освен напрежение от важното решение, участниците ще станат свидетели на първи любовни трепети от страна на инфлуенсърката Сияна Славова, които ще бъдат насочени към двама от най-красивите мъже в Къщата - бившия войник Стефан Стоянов и DJ-я Иван Арабаджиев. Има ли обаче Сияна скрити мотиви или чувствата ѝ са искрени?
Гледайте епизода на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.
