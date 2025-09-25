Първите номинации ще внесат смут в Къщата на Big Brother в епизода тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Съквартирантите ще трябва да посочат кои са хората, които смятат, че трябва да напуснат надпреварата за 100 000 лева.

Ексцентричната Михаела се лиши от името си в полза на съквартирантите в Big Brother

Един от номинираните вече е ясен. Това е тираджията Калин Борисов, който получи най-голяма подкрепа от зрителите по време на премиерния епизод в неделя. След вота Big Brother реши да изпита колко силни са симпатиите към него и го превърна в първия служебно номиниран.

Освен напрежение от важното решение, участниците ще станат свидетели на първи любовни трепети от страна на инфлуенсърката Сияна Славова, които ще бъдат насочени към двама от най-красивите мъже в Къщата - бившия войник Стефан Стоянов и DJ-я Иван Арабаджиев. Има ли обаче Сияна скрити мотиви или чувствата ѝ са искрени?

Студио Big Brother: Кали, Ивонне Рей и Юлиян Стоянов с коментар за най-интересните събития в Къщата

Гледайте епизода на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Боряна Димитрова