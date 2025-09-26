-
-
-
-
-
-
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Топ и семейство Лагерианци.
В четвъртата си игра, Топ се изправиха срещу силен съперник в лицето на Лагерианци. Новодошлите спечелиха един рунд и откраднаха точките на Топ в още два. Това им спечели достатъчна преднина, която Топ не успяха да стопят, въпреки че спечелиха важния пети рунд. Играта завърши с резултат 311:187 в полза на Лагерианци, които продължават напред.
В „Бързи пари“ събраха едва 87 точки и спечелиха първите си 1000 лв. от този епизод.
Днес Лагерианци ще посрещнат семейство Акулови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
