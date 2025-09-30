В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Акулови от София и семейство Задружкови от Пещера.

Във втората си игра, Акулови не допуснаха съперниците им да спечелят почти никакви точки. Задружкови успяха да откраднат точките на Акулови във втори рунд, но през цялото време Акулови бяха по-точни, успяха да си запазят спечелените точки от останалите четири рунда и си заслужиха победата с 595:59 точки.

В „Бързи пари“ събраха 99 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.

Днес Акулови ще посрещнат семейство Циркаджийски от с. Пиперков Чифлик.

Как ще се развие играта и кой ще победи

