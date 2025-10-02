-
Смяна на кутиите и малка печалба в "Сделка или не"
-
Пълна доминация на NOVA в първия месец от есенния сезон
-
Морска регата определя следващите номинирани в “Игри на волята”
-
Студио Big Brother: Беба, Росен Димитров и Елизабет Методиева коментират бременността и конфликтите в Къщата
-
Циркаджийски предизвикват Акулови в "Семейни войни"
-
Огромна печалба в "Сделка или не"
Гледайте тв играта този четвъртък от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Акулови от София и семейство Циркаджийски от с. Пиперков Чифлик.
В началото на играта двата отбора си размениха по един рунд, като Циркаджийски спечелиха първи, а Акулови втори рунд. Както и в предната си игра, Акулови не дадоха повече възможност на опонентите си да съберат точки. Те спечелиха останалите три рунда и с резултат 578:35 точки се поздравиха с трета победа.
В „Бързи пари“ обаче отново не успяха да достигнат 200 точки. Те събраха 90 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.
Днес Акулови ще посрещнат семейство Котаците от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни