Гледайте тв играта този петък от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Акулови и семейство Котаците и двете от София.
В четвъртата си среща, Акулови отново показаха превъзходство и с бързина и точни отговори събраха всички точки от играта. Те спечелиха три рунда, а в останалите два откраднаха точките на Котаците. Без да оставят никакъв шанс на опонентите си, те спечелиха битката с резултат 465:0 точки.
Не успяха да се справят обаче в „Бързи пари“. Събраните 81 точки не им достигнаха за по-голяма печалба и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.
Акулови вече се чувстват в свои води и умело плуват към последната си пета игра, в която ще се изправят срещу семейство Петкови от Етрополе.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
