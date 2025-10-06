В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Акулови от София и семейство Петкови от Етрополе.

В петата си и последна игра, Акулови отново показаха, че са абсолютни шампиони в играта и нито един въпрос не може да ги затрудни. Те печелеха рунд след рунд и за пореден път оставиха опонентите си без точки. С убедителен резултат от 565:0 точки, Акулови се поздравиха със своята пета победа, а това им донесе и допълнителен бонус от 5000 лв.

В последния си опит в „Бързи пари“ събраха 190 точки и добавиха още 1000 лв. печалба от епизода, с което събраха цели 10 000 лв. от своето участие.

Днес един срещу друг се изправят двата нови отбора на семейство Петрови от Костенец и семейство Великови от София.

