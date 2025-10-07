-
Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother
В "Социална мрежа" на 8 октомври ще видите
В „Твоят ден” на 8 октомври ще видите
В „Денят на живо” на 8 октомври ще видите
„На кафе“ с Васко Василев, Лияна и коментарно студио с най-любопитното от Big Brother
Мечтана печалба в "Сделка или не"
Още един от Победителите влиза в голямата игра
Напрегната капитанска битка ще се състои на Арената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Водачите на Феномените, Завоевателите и Лечителите - Калин, Кристиан и д-р Коеджикова, ще се изправят пред поредица от тежки предизвикателства по пътя към победата. Само един ще надделее, а към апетитната награда ще бъде добавен и изненадващ избор, способен да промени хода на Войната на племената.
Феномените се измъкнаха от Изолатора и превзеха Резиденцията в “Игри на волята”
На бойното поле в Дивия север за нов индивидуален сблъсък ще излязат и изгнаниците от Блатото. Карина, Сапунджиева, Йоана, Радостина и Недялко ще получат нов шанс да заслужат своето място в надпреварата, но кой от тях ще успее да триумфира и да сбъдне мечтата си?
Напрегнат сблъсък разпределя териториите на “Игри на волята” тази вечер
Не пропускайте вълнуващия премиерен епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
