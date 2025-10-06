Оспорвано и изключително напрегнато съревнование на Арената на “Игри на волята” очаква племената на Феномените, Завоевателите и Лечителите тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Трите отбора ще трябва да впрегнат своята физическа сила и логическа мисъл, за да успеят да се справят с трудното трасе, което ще ги отведе до мечтаната Резиденция.

След седмица, прекарана в лишения в Изолатора, Сините ще направят всичко възможно, за да се измъкнат от суровата локация. Техните съперници от Жълтите и Зелените обаче със сигурност също ще дадат всичко от себе си, за да я избегнат.

Междувременно в две от племената ще настъпят поредни изненадващи събития. Завръщането на амбициозната Александра при Завоевателите ще доведе до неочаквано разместване на влиянието в жълтите редици, докато отпадането на стратега д-р Петров ще внесе напрежение в Стопанството.

Кой ще падне в плен на Изолатора? Кой ще се добере до мечтаните блага на Резиденцията? Гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова