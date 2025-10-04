Неврохирургът д-р Георги Петров предизвика себе си не само в лекарския кабинет, но и на Арената на едно от най-гледаните предавания в ефира - „Игри на волята“. Участието му във формата бе запомнящо се, но докторът напусна горещата Арена след зрелищна елиминационна битка, след която той си тръгна от риалитито с гордо вдигната глава. Докторът е в студиото на „Събуди се“, където споделя, че чувството да напусне Игрите не е било от най-приятните. Не чувства разочарование, защото е излязъл след сериозна битка. Гледа епизода с елиминирането му с жена му и двете му деца, които знаят какво ще се случи, и споделят заедно емоцията от Арената. Близките му се гордеят с неговото запомнящо се участие в „Игри на волята“. Тъй като семейството не се е разделяло за толкова дълго време, емоционално отсъствието му е подействало добре и са осъзнали, че не могат един без друг. Изпратен е от семейството си да се върне като победител, но въпреки отпадането му, той се е завърнал като такъв за тях.

Разказва, че е завел на първия учебен ден сина си в училище и хората са го разпознали, въпреки че са били излъчени едва няколко епизода от „Игри на волята“. След първият половин час погледи, едно от децата се е престрашило да се снима с него, след което е станала опашка от желаещи.

Георги не е спортист и сериозен атлет, но заради желанието му да се докаже на Арената, успява да влезе във форма за предаването.

„Може да има и определен ген, но за мен „Игри на волята“ започна с първия ми кастинг, на който ми казаха, че имам 4 месеца да се подготвя. Това ме мотивира и направих сериозна организация на времето с правилните тренировки и режим на хранене. Това е основата да сваля 10 килограма. Има и алтернативен метод, тъй като в предаването свалих още 11 кг. за 2-3 седмици. Рецептата е проста – пиеш само вода и нищо друго", разказва участникът. „Условията на живот в Игрите за мен бяха перфектни. При мен усещането за глад не дойде. Усетих няколко пъти свиване на стомаха, но когато си с нагласата, че в следващата седмица няма да ядеш, спираш да го мислиш. Реално психиката не го усети, тъй като усещането за глад е в център в мозъка, който е пряко свързан със стомаха. Загубата на енергия си оказва думата и организмът отслабва. Храна от по шепа ориз на ден в Стопанството в продължение на 3 седмици не е нормална храна. Но не трябва да се оплакваш, защото това ще те срине още повече. Примиряваш се, чакаш си териториалната битка и даваш всичко от себе си, за да отидеш на Резиденция и да ядеш.“

„Определено „Игри на волята“ беше психологическа почивка за мен, която ме откъсна от страшно натовареното ежедневие. Повечето ми приятели се чудят как издържам, тъй като до 10 ч. сутринта имам повече от 60 обаждания. Това нещо не ми липсваше в Игрите. Уморяваш се физически и имаш социална игра, която психически те натоварва, особено в племе като моето, но знаеш, че това е игра“, категоричен е неврохирургът.

След напускането му на Арената, той се връща в София и на следващия ден рано сутрин е на работното си място. Разказва, че работи с добър и стикован екип, в който колегите му са се зарадвали да го посрещнат. Лекарите го уважават, разчитат на него и заедно решават проблемите.

„Много оправдания и причини мога да намеря защо не стигнах по напред в играта, особено гледайки се отстрани. Истината е, че ми липсваше още малко физическа подготовка и времето, което имах, не бе достатъчно. Също така и доза късмет, защото както ми се разви играта, имаше огромни дози късмет“, признава д-р Петров.

„Изгледах доста неща преди кастингите, за да си направя стратегия. Но според мен правилната формула е, да бъдеш себе си и да си казвам каквото мисля. Ако си интересен персонаж и си себе си, ще бъдеш взет в предаването“, разкрива неговата формула да влезе в „Игри на волята“.

„Моето желание е да спечели моят побратим – Димо, който е достоен и качествен човек. Той има данните, качествата и харизмата. Стискам му палци да спечели. Интересно и приятно ще ми е да видя жена победител. Моите фаворитки, които са сами и без предварителни стратегии, са Симона Ръждавичка и Деси Сапунджиева, които са доста подготвени.“

