Трима участници напуснаха тази седмица „Игри на волята“. Това са 35-годишният Тянко Стоилов от Пловдив, който се занимава с дигитален маркетинг, 28-годишният Йордан Кръстев от село във Врачанско, работещ като брокер на недвижими имоти и любител по оцеляване в дивата природа, и 34-годишният Димитър Димитров от Димитровград, който е лична охрана на известни VIP личности. За всички тях бе огромна мечта влизането им в екстремното риалити и обещаваха запомнящо се представяне. Но играта им неочаквано и за тях самите приключи и сега са в студиото на „На кафе“, където коментират причините за отстраняването им и развитието на игрите. Въпреки че Димитър бе отстранен след гласуване на съвет, той все още смята, че физическите умения би трябвало да са на първо място. Тянко е на различно мнение и твърди, че предаването не е спортен форум, а социален експеримент. В предаването се показват характери, социални взаимоотношения и хората излизат от зоната си на комфорт. Йордан също отпадна на съвет след отношения на Блатото, но подкрепя Димитър и за него Игрите са преди всичко спортно предаване за атлети.

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

„Смятам, че аз и Димитър си тръгнахме много рано и можехме да покажем още в играта. Мисля, че за такъв формат е редно да се тръгва след битка, дори от Блатото, за да можем да покажем възможностите си. В предишни сезони номинирани участници се връщаха след битка, а ние с Димитър нямахме тази възможност“, разсъждава Йордан.

Гледната точка на Михаела, която е участник от предишен сезон на „Игри на волята“, е, че би могла да погладува и да си разчисти пътя до финалите. Мнението й е, че мъжете и жените са различни дори и в костната структура. Мъжете са физически по-силни. За победителя в сезон 5 Иван Рълев, участниците не трябва да разтичат на късмет, а да покажат качества на Арената. „Игри на волята“ е предаване и за зрителите, но чувствата, които изпитват те, гледайки от дивана, са различни от тези на играчите във формата.

Димитър от “Игри на волята”: Мога да изкарам цял живот на блатото! (ВИДЕО)

Михаела тренира няколко от участниците, които са в предаването и разяснява, че е против тенденциозното сприятеляване преди влизане в Игрите. Според нея има минуси да имаш договорки отвън, но стратегическата социална игра както при мъжете, така и при жеите, започва още по време на кастингите, в които участниците се опознават.

Тянко коментира силната игра на Жоро Шопа, който е много добре подготвен, но за да победи, трябва да играе добре и социалната игра.

Легендарно предизвикателство се превръща в ключ към спасението в “Игри на волята”

Какво се случва в племето на Лечителите?

Според коментаторите племето стартира със силна заявка, но в момента е много разединено. Рълев вижда силна женска коалиция при Лечителите и сблъсък на характери. Михаела споделя наблюденията си върху качествата на Пекин и Карина и смята, че тепърва има с какво да ни изненадат момичетата. Според обсъждащите събитията в студиото Пекин е мозъка зад коалицията, а след завръщането на Деси предстоят трудни времена за Карина, тъй като се очакват сътресения в племето.

„Аз лично не харесвам такъв тип игра – лицемерие, коалиции, задкулисни игри и не ми харесват ситуациите в племето на Лечителите“, признава Димитър. Йордан е на същото мнение и е категоричен, че не харесва такъв тип отношения. Тянко, който заяви предпочитанията си към социалната игра, е фен на Доктора, който играе доста прецизно. За него Пекин е силен играч, който също може да стигне далеч напред в играта. Проблем вижда в играта на Карина, която реагира емоционално и хаотично.

Морска регата определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Племето на Феномените тази седмица попадна в Изолатора, а Гордиенко, която се оплакваше от болки в кръста, получи специални привилегии на Съвета. Това със сигурност ще настрои гладните участници от племето срещу нея. Според Михаела мъжете и жените по различен начин преживяват глада и тя припомня случката с Георги от нейния сезон, който си спечели облаги след капитанска битка. Тя припомня, че Георги се е справял много добре на Арената и често е минавал препятствията и трудностите по два пъти по трасето.

Рълев допълва, че Гордиенко не е трябвало да приема храната, която е еднократна и от стратегическа гледна точка нищо няма да постигне с нея. Но това е голяма черна точка от страна на играчите в племето на Феномените.

„За мен е неуважителна постъпката на Гордиенко. Когато си влязъл в „Игри на волята“ трябва да се раздадеш и ако се налага да се счупиш на Арената“, каза Йордан, а останалите участници се съгласявт с него и са категорични, че никой от тях не би приел храната.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Райна Аврамова