В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Петрови от Костенец и семейство Тодорови от София.

Между двете семейства се разрази истинска битка за точки. Играта се водеше в полето на Тодорови, които започваха всеки рунд, но само в два успяха да запазят точките си. Петрови откраднаха във втори и четвърти и така без много усилие имаха преднина в решаващия пети рунд. Там обаче Тодорови имаха възможност да откраднат и след като взеха точките на Петрови, завършиха играта с победа и резултат 316:222 точки.

В „Бързи пари“ събраха 133 точки и спечелиха първите си 1000 лв. от този епизод.

Днес срещу Тодорови ще се изправи семейство Врачански от Враца.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова