Късметлийска игра в "Сделка или не"
Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother
В "Социална мрежа" на 8 октомври ще видите
В „Твоят ден” на 8 октомври ще видите
В „Денят на живо” на 8 октомври ще видите
Kлючова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Петрови от Костенец и семейство Тодорови от София.
Между двете семейства се разрази истинска битка за точки. Играта се водеше в полето на Тодорови, които започваха всеки рунд, но само в два успяха да запазят точките си. Петрови откраднаха във втори и четвърти и така без много усилие имаха преднина в решаващия пети рунд. Там обаче Тодорови имаха възможност да откраднат и след като взеха точките на Петрови, завършиха играта с победа и резултат 316:222 точки.
В „Бързи пари“ събраха 133 точки и спечелиха първите си 1000 лв. от този епизод.
Днес срещу Тодорови ще се изправи семейство Врачански от Враца.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00 по NOVA.
