„Вярвам, че един концерт трябва да бъде едно празненство, да има парти. Класическата музика също може да бъде нещо такова. Публиката ще види музиканти от цял свят, с които съм свирил. Много се вълнувам, защото не свиря всеки ден в България. Последно свирих в тази зала преди 13 години. За мен това ще бъде специален концерт и ми се иска да е най-хубавия за тази година. Винаги съм много щастлив, когато съм в България и когато виждам вярната публика. Имаме такива прекрасни моменти заедно. Искам да ѝ дам всичко, на което съм способен“, разказва Васко Василев.

Какво е да видиш живота си на снимки? – Всичко за изложбата „Васко 55“

„Всяка снимка е една история, една емоция. Често на телефона ми излизат снимки, които ме връщат назад в спомените. Но аз не обичам да гледам себе си, а по скоро хората около мен“, разкрива музикантът и споделя, че неговата любима цифра е 5. „Винаги сме живели на петия етаж. Все още съм на 54, но може пък на 55 да ми е още по-късметлийска година“, шегува се той.

