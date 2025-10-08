-
Съвременно изкуство от най-висок клас пристига в София: Какво разкриват „Императриците“ за Деймиън Хърст?
-
Фестивалът 180° Лаборатория за иновативно изкуство ще се проведе за 12-та поредна година в София
-
Васко Василев отбелязва 55-ия си рожден ден с концерт за българската публика
-
Множество стипендии за талантливи изпълнители след Майсторския клас на Райна Кабаиванска
-
Гласове на бъдещето: 25 години Майсторски клас на Райна Кабаиванска с юбилеен галаконцерт
-
Стартира най-голямото бизнес събитие в България - Кошер 2025
Зала „Арена 8888 София“ ще посрещне почитателите на световноизвестния музикант на 14 октомври в 20.00 ч.
„Вярвам, че един концерт трябва да бъде едно празненство, да има парти. Класическата музика също може да бъде нещо такова. Публиката ще види музиканти от цял свят, с които съм свирил. Много се вълнувам, защото не свиря всеки ден в България. Последно свирих в тази зала преди 13 години. За мен това ще бъде специален концерт и ми се иска да е най-хубавия за тази година. Винаги съм много щастлив, когато съм в България и когато виждам вярната публика. Имаме такива прекрасни моменти заедно. Искам да ѝ дам всичко, на което съм способен“, разказва Васко Василев.
Какво е да видиш живота си на снимки? – Всичко за изложбата „Васко 55“
„Всяка снимка е една история, една емоция. Често на телефона ми излизат снимки, които ме връщат назад в спомените. Но аз не обичам да гледам себе си, а по скоро хората около мен“, разкрива музикантът и споделя, че неговата любима цифра е 5. „Винаги сме живели на петия етаж. Все още съм на 54, но може пък на 55 да ми е още по-късметлийска година“, шегува се той.
NOVA е медиен партньор на събитието.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни