-
Заплетени морски борби определят следващите номинирани в “Игри на волята”
-
„На кафе“: Бивши участници коментират стратегиите в „Игри на волята“
-
Влади Зомбори: Ще ми бъде интересно да тествам интуицията си в „Пееш или лъжеш“
-
Шокиращи номинации в Big Brother тази вечер
-
Д-р Петров: Фифо успя да ме подготви за „Игри на волята“ за четири месеца
-
Разочароваща игра в "Сделка или не"
-
„Ничия земя“: Те… и ние
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Тодорови от София и семейство Врачански от Враца.
Динамична и непредсказуема беше играта между двата отбора. Врачански поведоха след първи рунд, но Тодорови ги догониха във втори, а след като откраднаха и точки в трети рунд си спечелиха и по-голяма преднина. Врачански обаче я стопиха в четвърти рунд и изравниха резултата. Всичко се реши в последния пети рунд, който започнаха Тодорови, но разкриха само два отговора и това даде възможност на Врачански да откраднат. С точно попадение, Врачански грабнаха точките от рунда и победата с резултат 383:168 точки.
В „Бързи пари“ събраха цели 187 точки, но това не им стигна за по-голяма печалба и спечелиха 1000 лв. от първия си епизод.
Днес срещу Врачански ще се изправи семейство Смоленете.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни