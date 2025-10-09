-
Как провалът на седмичната мисия ще се отрази на решенията на участниците?
Шокиращи номинации ще разтърсят Къщата на Big Brother тази вечер. В епизода ще видим поредни словесни престрелки между съквартирантите, които ще повлияят на гласуването им. Кои ще са номинираните ще разберем от 22:00 ч. по NOVA.
По време на мисията “Военно положение” инфлуенсърката Сияна, наричана “Въшка”, получи тайно задание, от което зависеше бъдещият бюджет в Къщата. Тя трябваше да разчувства, да получи прегръдка и да си издейства целувка по бузата от любителя на паранормалните явления Стефан.
Военно положение води до сълзи в Big Brother тази вечер
След изпълнение на първите два критерия, обаче, тя предприе рисков ход, който доведе до разкриването и провала на нейната мисия. Този неуспех ще доведе до сериозни лишения и ограничено количество продукти за съквартирантите през идната седмица.
Всеки един от тях е заплашен от номинация. Надпреварата за 100 000 лева вече напуснаха консервативният бивш поп фолк певец Мути Мутиев и татуистката Стефани Йорданова. Ще бъде ли подведена под отговорност Въшката заради провала на мисията й? Ще ескалира ли напрежението между Лена и Михаела в номинационни гласове? Как ще гласува Валентин след първата си седмица в Къщата?
Студио Big Brother: Скандали, признания и любовни искри пренареждат отношенията в Къщата
Не пропускайте да видите в Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. След края на епизода зрителите могат да дадат своя положителен вот за всеки от номинираните в приложението NOVA PLAY, а в събота по време на живото студио ще стане ясно кой ще е поредният напуснал социалния експеримент.
