В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Врачански и семейство Смоленете.

Врачански посрещнаха силен опонент в лицето на Смоленете, за които това е второ участие в играта. Опитът който имат им помогна и те събраха завиден брой точки, като спечелиха три от рундовете. Врачански успяха да откраднат точките им в първи рунд и въпреки че спечелиха и важния пети рунд не успяха да съберат достатъчно точки за победа и с резултат 366:235 точки Смоленете продължиха напред.

В „Бързи пари“ събраха 101 точки и спечелиха 1000 лв. от първия си епизод.

Днес срещу Смоленете ще се изправи семейство Сливови от Сливница.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова