-
Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”
-
Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински
-
Победа на Банкера в "Сделка или не"
-
"Пресечна точка": За примирието в Газа и изборите за общински съветници в Пазарджик
-
Извънредна ситуация в “Игри на волята” тази вечер
-
„На кафе“ с Елена Петрова, Асен Блатечки, Мариана Миланова и Яна Титова
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Смоленете и семейство Мънови.
Смоленете продължиха с доброто си представяне и в този епизод. Те спечелиха първи, трети и четвърти рунд, което им даде сериозна преднина пред Мънови, които събраха точки от втори и пети рунд, но те не им бяха достатъчни за победа в тази битка. С краен резултат 385:154 точки, Смоленете продължиха към следващия кръг на играта.
В „Бързи пари“ събраха 119 точки, което не беше достатъчно за по-голяма печалба и те и добавиха още 1000 лв. от този епизод.
Днес срещу Смоленете ще се изправи семейство Русеви.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.
Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни