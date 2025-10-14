Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) и Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), съвместно с маркетингова агенция Pragmatica, представиха първото по рода си национално представително проучване за развитието на PR сектора в България. Докладът, озаглавен „Доверие Vs. Резултати. Проучване на нагласите на бизнеса за използване на PR услуги“, очертава ключови прозрения за ролята на PR комуникациите в бизнес средата.

Основните изводи, които са характерни за местния пазар, показват, че бизнесите у нас са постигнали зрялост и стратегическо мислене в комуникациите. Водеща е не само репутационната подкрепа, но и ролята, която PR дейностите могат да окажат за постигането на преките бизнес цели.

●PR вече не е просто поддържаща функция, а управленска – 58% от компаниите третират комуникацията стратегически, а 56% възприемат PR бюджета като инвестиция. Това означава, че бизнесът разпознава експертната, стратегическа и креативна стойност на PR услугите, което показва културна промяна в отношението към комуникациите.

●70% oт големите компании, над 50% от малките и средни, и дори 31% от микробизнесите разполагат с PR стратегия. Въпреки че различният размер предполага различни специфики и обхват на стратегиите, наличието им е показател за широко осъзнаване на нуждата от подходяща за съответния бизнес публичност.

„Резултатите от проучването потвърждават, че PR комуникациите са ключов инструмент за изграждане на доверие и устойчивост в бизнеса. Време е да надградим постигнатото с нови умения, технологии и модели на партньорство, които отговарят на динамиката на съвременната среда", акцентира Иван Янакиев, председател на БДВО.

Ясно се очертава нуждата на бизнеса от доказуеми резултати, като компаниите очаква повече преки свидетелства за ефективност. Основни бариери пред работата с PR агенции и експерти в момента остават цената, конфиденциалността и липсата на измеримост. Компаниите търсят персонализирани решения, прозрачност и бизнес ориентираност от своите PR партньори.

„Изводите от пазарното ни проучване е важна стъпка към по-добро разбиране между бизнеса и PR индустрията. Данните ясно показват, че PR агенциите вече не се възприемат само като стратегически партньор, но дават възможност експертизата ни да се задълбочи в бизнес разбирането на нашите клиенти и в умението да измерваме ефекта на PR комуникациите. Това е покана към всички нас – агенции и специалисти – да бъдем по-активни, по-отговорни и по-смели в комуникациите си“, сподели Ива Григорова, председател на БАПРА.

Изследването идва в момент, когато PR индустрията е изправена пред нови възможности за дигитална трансформация. Теми като AI, storytelling, data-driven подходи и експресната кризисна комуникация стават част от услугите и компетенциите на все повече PR професионалисти. Целта на браншовите организации е да правят периодични проучвания, за да очертаят дългосрочни тенденции и да участват в налагането на индустрията на местния пазар.

За доклада: Количествено изследване с онлайн анкета сред микро, малки, средни и големи предприятия, развиващи дейност в България (507 компании от над 20 различни сектора).

Редактор: Райна Аврамова