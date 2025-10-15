В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Смоленете и семейство Русеви.

В първите три рунда на играта доминираха Русеви, но опитните вече Смоленете откраднаха точките в два от тях и поведоха в резултата. Те си осигуриха по-голямо спокойствие за пети рунд, след като взеха и четвъртия, но Русеви все още имаха шанс да обърнат играта. В последния рунд, Смоленете бяха по-бързи, разкриха три отговора и вече се радваха на победата, когато Русеви ги изненадаха в последната минута с правилен отговор и взеха точките, а резултата стана 345:230 в полза на Русеви.

В „Бързи пари“ събраха едва 12 точки и прибраха 1000 лв. от този епизод.

Русеви ще имат шанс да се представят по-добре следващия път, но първо ще трябва да се преборят с новия отбор на семейство Гугуткови от Пловдив.

