Двама воини от Лечителите и двама герои от Завоевателите ще се борят за своето спасение в екстремното риалити “Игри на волята” утре вечер. Лидерът на водещата коалиция при Зелените д-р Пекин и бившият ѝ съюзник Иван ще влязат в съревнование за спасение с балерината Йоана и бизнесдамата Александра от Жълтия отбор.

Георги – Шопа от „Игри на волята“: Не се притеснявам да изляза в битка с когото и да е

Денят за участниците започна с племенен съвет. След загубата си вчера, Завоевателите се събраха, за да изберат кои двама от техните съплеменници да отидат на сблъсък за оцеляване. Двете коалиции в племето действаха стратегически и посочиха новодошлата Йоана и пресметливата Александра.

Четирима номинирани в “Игри на волята” тази вечер

В спор за неприкосновеност днес на Арената излязоха Лечителите и Феномените. Пред изпитанието за бърз ум и гъвкава мисъл най-добре се представи несломимата Гизем, която донесе победата за Сините. Това изпрати Зелените на среща с водещата Ралица Паскалева.

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Втората сбирка край огъня за вечерта протече изключително напрегнато. След размяна на остри реплики между Лечителите, на елиминации бяха изпратени бившите коалиционни партньори д-р Пекин и Иван.

Карина: Няма как да се спасиш от интригите в „Игри на волята“. Или си в коалиция, или гърмиш

Утре на бойното поле в Дивия север още двама претенденти ще се разделят с мечтата си за победа и голямата награда от 100 000 лв. Следващият Съвет на мъртвеца пък ще реши съдбата на един от изгнаниците на Блатото.

Гледайте новия епизод на “Игри на волята” в петък, 17 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Райна Аврамова