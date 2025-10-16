Хостесата Сияна Славова, автомонтьорката Лена Кавасиан, счетоводителката Цвети Владиславова и програмистът Валентин Котов са участниците, които ще се борят за оставане в Къщата на Big Brother тази седмица. Цвети и Лена получиха номинацията си благодарение на вота на зрителите на NOVA, а Валентин и Сияна-Въшка събраха най-много отрицателни гласове от съквартирантите по време на драматични номинации очи в очи.

Номинации очи в очи в Big Brother тази вечер

В най-обсъжданата къща в България настъпиха няколко ключови събития, които дадоха своето отражение при последващата размяна на номинационни точки. След неправомерното му поведение, на бившия галеник на Big Brother Валентин бе наложена забрана за комуникация с останалите съквартиранти, като всяко нарушение щеше да се наказва жестоко. След цял ден прекаран в изолация, Валентин получи нов шанс да се интегрира с останалите, при обещание за добро поведение.

Настроението в Къщата беше особено приповдигнато заради рождения ден на бизнесдамата Елена. Тя имаше възможност да прекара вечер, изпълнена с танци и добро настроение. Като подарък по случай празника си, тя получи и трогателен подарък - специална заря, организирана от нейната половинка Адриан.

Зрителите могат да подкрепят заплашените от изгонване в приложението NOVA PLAY. Един от тях ще напусне социалния експеримент по време на предстоящия лайв в събота. Миналата събота най-ниска подкрепа получи Лена, но решението на Михаела, да напусне по собствено желание, я остави в Къщата.

Вълнуващото приключение, което можеше да им донесе 100 000 лева, вече напуснаха провокативният бивш попфолк певе Мути Мутиев , артистичната бременна Стефани Йорданова и гръмогласната TikTok инфлуенсърка Михаела Василева . Те бяха гости в подкаста “Голямата сестра”, където разказаха пикантни факти за участието си във формата и за живота си извън Къщата. Кой ще е следващият гост на водещата Елена Сергова ще определят зрителите на NOVA.

Как ще се промени атмосферата сред участниците, след като номинираните вече са ясни? Не пропускайте да видите в следващия епизод на Big Brother в петък от 22:00 ч.

Редактор: Райна Аврамова