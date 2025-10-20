-
Цвети: Стискам палци Давид да спечели Big Brother!
-
Лош късмет в "Сделка или не"
-
Цвети от Big Brother: Бях малтретирана физически по време на бремеността ми! (ВИДЕО)
-
„Събуди се“: За царете, пешките и ходовете по върховете на държавата
-
Йоана от „Игри на волята“: Аз горя за Арената и съжалявам, че не участвах в повече битки на нея
-
Четирима съквартиранти в oжесточен сблъсък за оставане в Big Brother
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Шамандурови и семейство Коткови.
В битката между двете семейства доминираха семейство Шамандурови, които започнаха с кражба на точки в първи рунд, а след това взеха и следващите три рунда, което им спечели завидна преднина в резултата. Коткови успяха да вземат точките в пети рунд, но те не бяха достатъчни да победят и с резултат 343:234 точки, Шамандурови спечелиха втора победа.
В „Бързи пари“ събраха 115 точки и спечелиха 1000 лв. от този епизод.
Днес Шамандурови ще се изправят срещу семейство Роднинкови от Калофер.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни