В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Шамандурови и семейство Коткови.

В битката между двете семейства доминираха семейство Шамандурови, които започнаха с кражба на точки в първи рунд, а след това взеха и следващите три рунда, което им спечели завидна преднина в резултата. Коткови успяха да вземат точките в пети рунд, но те не бяха достатъчни да победят и с резултат 343:234 точки, Шамандурови спечелиха втора победа.

В „Бързи пари“ събраха 115 точки и спечелиха 1000 лв. от този епизод.

Днес Шамандурови ще се изправят срещу семейство Роднинкови от Калофер.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова