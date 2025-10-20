Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Явор Борисов – какво мисли за балканското в нрава на българите и отговорността ни към държавата?
Мецосопраното Гергана Николаева – когато имаш цяла стая за гардероба на сценичните си рокли.
Специална среща с актрисите от „Код: жълто“ Екатерина Лазаревска, Анелия Луцинова и Аня Пенчва.
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
