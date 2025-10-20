-
В „Челюсти” на 21 октомври ще видите
-
„Пресечна точка”: За охраната в моловете и политиката на Тръмп
-
В "Социална мрежа" на 21 октомври ще видите
-
Сурова битка за територия в “Игри на волята” тази вечер
-
„На кафе“ с Явор Борисов, Аня Пенчева и мецосопраното Гергана Николаева
-
Цвети: Стискам палци Давид да спечели Big Brother!
Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
Във вторник в "Твоят ден" ще видите:
След смъртта на 15-годишен младеж в столичен мол. Какви са мерките за сигурност в търговските центрове и можеше ли фаталният край да бъде предотвратен?
След седмица на политическо напрежение: Ще има ли нова формула на кабинета "Желязков" - следим срещата на Съвета за съвместно управление.
И още: Революция в здравеопазването - може ли да се намери лек за рака с помощта на изкуствен интелект?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 13.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Цветина Петрова
