Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

След смъртта на 15-годишен младеж в столичен мол. Какви са мерките за сигурност в търговските центрове и можеше ли фаталният край да бъде предотвратен?

След седмица на политическо напрежение: Ще има ли нова формула на кабинета "Желязков" - следим срещата на Съвета за съвместно управление.

И още: Революция в здравеопазването - може ли да се намери лек за рака с помощта на изкуствен интелект?

Редактор: Цветина Петрова