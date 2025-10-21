В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Михаела Петрова от Търговище.

Кутия номер 10 се падна на Михаела за нейната игра, но това не беше кутията, с която искаше да играе и след като отказа първата оферта от 2000 лв., получи възможност за размяна и взе кутия номер 7. Отказа още една смяна, а през това време кутиите с големите суми намаляваха. Само една от тях, с 20 000 лв., стоеше на таблото и Михаела реши да приеме сигурните 900 лв., които Банкерът предложи в следващата оферта. Тя беше решила кои две кутии ще останат на финала – номер 10, с която излезе в началото и номер 7, която взе при себе си. В тях останаха 2 лв. и 1000 лв. Накрая ги размени и по-голямата сума се оказа в номер 10, а в кутия 7 имаше едва 2 лв. Удовлетворена от решението си, Михаела си тръгва от „Сделка или не“ с 900 лв., почти толкова, колкото щеше да спечели, ако беше играла до края.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова