В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Шамандурови от Варна и семейство Роднинкови от Калофер.

В третата си игра, Шамандурови поведоха след първите два рунда, но Роднинкови бързо стопиха разликата и дори ги изпревариха по точки, след като спечелиха следващите два. Играта се реши в последния рунд, в който Роднинкови си спечелиха правото да разкриват отговори. Те обаче успяха да познаят само два, което даде шанс на Шамандурови да откраднат точките. Възползвайки се от предоставаната възможност, Шамандурови грабнаха точките от рунда и резултата от 329:158 точки им донесе трета победа и още един опит да спечелят повече пари за отбора.

Но в „Бързи пари“ събраха едва 85 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.

Днес Шамандурови ще се изправят срещу семейство Петрови от София, които ще опитат да спрат устрема им към пет поредни победи.

