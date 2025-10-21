Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
Карлос Насар – за детството, любовта и успехите в спорта.
Джуджи – за мистерията на древния мегалит Гьобекли тепе и човекът от Урфа.
С Джулиана Гани, Жоро Пентаграма и Цвети ще обсъждаме на-интересното от Къщата на Big Brother.
Най-забавните видеа от социалните мрежи в рубриката на Ники Станоев.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни