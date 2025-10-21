-
„Пресечна точка”: За стабилността на управлението и подготовката на младите шофьори
-
В „Денят на живо” на 22 октомври ще видите
-
Емоционални сблъсъци и напрежение в Къщата на Big Brother
-
В "Социална мрежа" на 22 октомври ще видите
-
Капитаните в “Игри на волята” ще се борят за своето оцеляване
-
„На кафе“ с Карлос Насар и най-интересното от Къщата на Big Brother
Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В сряда в "Твоят ден" ще видите:
След блокажа заради кворума – ще заработи ли парламентът и какви са решенията след Съвета за съвместно управление? Следим на живо.
Извънредно съвещание за сигурността в училищата след като момче намушка с нож свой връстник. Как се стигна до поредния инцидент?
Нападение с чук срещу бивш заместник градски прокурор на София. Какви са мотивите и ще стигнат ли разследващите до извършителите?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни