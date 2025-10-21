Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS

В сряда в "Твоят ден" ще видите:

След блокажа заради кворума – ще заработи ли парламентът и какви са решенията след Съвета за съвместно управление? Следим на живо.
 
Извънредно съвещание за сигурността в училищата след като момче намушка с нож свой връстник. Как се стигна до поредния инцидент?
 
Нападение с чук срещу бивш заместник градски прокурор на София. Какви са мотивите и ще стигнат ли разследващите до извършителите?
 
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
Редактор: Цветина Петрова

