В последния епизод на шоуто “Сделка или не" участие взе Иван Иванов от София.

За своята игра, Иван излезе с кутия номер 8. Една след друга той отказваше офертите на Банкера, които започнаха от 3500 лв. Разкриваше и ниски и високи суми и офертите намаляваха и се покачваха – 4000 лв., 1900 лв. и отново 4000 лв. Но една кутия изкушаваше Иван да продължава да играе и да откаже дори оферта от 5000 лв., когато останаха само три неотворени кутии. В тях бяха скрити 0,01 лв., 0,50 лв. и 100 000 лв. Той пое риска да отвори една последна кутия, в която откри 0,01 лв. С 0,50 лв. е едната и 100 000 лв. в другата кутия, Иван се изправи пред последния си избор. Дали да приеме офертата на Банкера за сигурната сума от 10 000 лв. или да играе за голямата печалба. Той реши да рискува до край и отказа офертата, но в неговата кутия 8 се оказа монетата. С решителност и смелост, Иван изигра своята игра в „Сделка или не“ и беше на крачка от най-желаната печалба.

