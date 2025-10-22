В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Шамандурови от Варна и семейство Петрови от София.

Семейство Шамандурови, които устремено плуваха към пет поредни епизода, този път посрещнаха достоен опонент в лицето на Петрови. Те не успяха да спечелят нито един рунд, след като Петрови успешно взеха четири рунда, а в петия откраднаха точките на Шамандурови и така ги „потопиха“ с резултат 585:0 точки.

Петрови продължиха с доброто си представяне и в „Бързи пари“, където събраха 235 точки и с това спечелиха 6000 лв. само от първия си епизод.

Днес Петрови ще се изправят срещу семейство Родопчани от Пловдив.

Редактор: Боряна Димитрова