-
Жоро Пентаграма, Джулиана Гани и Цвети: Давид трябва да спечели Big Brother
-
На крачка от мечтаната печалба в "Сделка или не"
-
„Пресечна точка”: За стабилността на управлението и подготовката на младите шофьори
-
В „Денят на живо” на 22 октомври ще видите
-
Емоционални сблъсъци и напрежение в Къщата на Big Brother
-
В "Социална мрежа" на 22 октомври ще видите
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Шамандурови от Варна и семейство Петрови от София.
Семейство Шамандурови, които устремено плуваха към пет поредни епизода, този път посрещнаха достоен опонент в лицето на Петрови. Те не успяха да спечелят нито един рунд, след като Петрови успешно взеха четири рунда, а в петия откраднаха точките на Шамандурови и така ги „потопиха“ с резултат 585:0 точки.
Петрови продължиха с доброто си представяне и в „Бързи пари“, където събраха 235 точки и с това спечелиха 6000 лв. само от първия си епизод.
Днес Петрови ще се изправят срещу семейство Родопчани от Пловдив.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни