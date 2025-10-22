В коментарното студио за Big Brother на „На кафе“ Жоро Пентаграма, Джулиана Гани и последният отпаднал съквартирант – Цвети споделиха своето мнение за конфликтите в Къщата, за лицемерните отношения, за игрите по сценарий и за любовните отношения между някои от участниците в социалния експеримент.

Изборът между боб и леща вдига напрежението в Къщата на Big Brother

„Според мен Калин е единственият човек, когото всички гледат сякаш е излязъл от Джурасик парк. Първо, като възрастова категория в сравнение с останалите е като някакъв доайен, който в даден момент решава, че може да тропне по масата и да каже: „Абе, нещо няма ли да промените тук?“. Затова и към него има съпротива. Ето, например Иван, който казва: „Че ако това му се е беше случило навън, щеше да реагира спрямо ситуацията по друг начин.“ Очаквам между тях да се случи конфликт. Започват постепенно да се конфронтират“, коментира спора за храна между съквартирантите Жоро Пентаграма.

Емоционални сблъсъци и напрежение в Къщата на Big Brother

Кристина Патрашкова, от своя страна, изрази изненадата си от повода за конфликт между съквартирантите. „Това е скандал за боб, леща и цигари. Първо да разгледаме нивото – за какво спорят те. И второ – абсолютната невъзможност да се обединят като общност. Ние сякаш постоянно сме разединени. Колко е сложно да се съберат и да си поговорят нормално.“

Последната напуснала Къщата на Big Brother Цвети разказва, че дори когато са загубили напълно бюджета си, съквартирантите имат налични поне базови продукти. „В случая проблемът не е дали става въпрос за боб или леща. Оцелява се и в двата варианта. Тук по-скоро конфликтът е между характери. Това е част от цялото напрежение, което Калин е натрупал. Това, че може би е неразбран. Това, че никой не обръща внимание на неговото мнение. И бобът е просто един повод. Калин създаде впечатление на един мрънкащ човек.“

Цвети: Стискам палци Давид да спечели Big Brother!

Джулиана Гани си припомни как в сезона, в който е участвала тя, съквартирантите в Къщата е трябвало да се разделят със свои любими вещи – с багажа, с гримовете си или с екстеншъните, в името на това останалите да имат нещо. „Но в повечето случаи хората не искат да се лишат от нещо в името на другите. Всеки гледа себе си. А не трябва ли да мислят като общност? Все пак трябва да взимат решения заедно и да са доволни от себе си.“

Георги Блажев вярва, че поведението на Калин е притеснително, бидейки най-възрастният човек в Къщата. „Мисля си, че като минат 20-30 години ще съм помъдрял. Вече няма да ме вълнуват подобни дребнотемия. Но в същото време виждаме един човек със съпруга и семейство, с професия, който се вълнува дали ще яде боб или леща. Това не говори добре генерално за неговото поколение. Не че всички са такива хора, но все пак.“

Според Патрашкова Елена е голям трън в очите на Калин. „Той я вижда като финалистка, аз – също. Използва този конфликт, за да се настрои допълнително срещу нея. Това беше намекът му за цигарите, а от нейна страна – този за ракията. Виждаме как от мухата става слон.“

„Калин е стратег. Като цяло отношението му към Елена е стратегическо, тъй като той я възприема като сериозна конкуренция. Относно Валентин и коментарите му за поведението на Въшка и настроенията срещу нея са клюкарщина. Не смятам, че ще има дълготраен ефект върху нейното поведение. Тя действително е човек, който не се съобразява. За нея да си хапне е приоритетно. Това е един вид егоизъм“, разсъждава Цвети.

Според Джулиана Гани е напълно възможно Въшката наистина да е влюбена в Стоянов.

„Тя е малка и беззащитна, затова търси човек , който да я закриля. Когато Big Brother я викна и я попита дали е влюбена, тя се замисли и каза: „Не“. Ако ги погледнете, тя го атакува, той се прави на нацупен. На него му липсва тестостерон. Първият мъж, който си я хареса, беше Иван и той атакува агресивно. Но тя избяга, защото се страхува от такъв тип мъже. Затова и се отдалечи от него. И Мина го отсвири по същия начин“, споделя мнението си Жоро Пентаграма и допълва, че е очакванията му са били Цецо да се развие като образ. „Изведнъж това момче напълно се обезличи и изчезна. Превърна се във фонов играч. Защо се случи така? Изпъкнаха образи като Овцата и Иван, който избухна заради Въшката.“

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана физически по време на бремеността ми! (ВИДЕО)

„Коментарите на Мина по адрес на Въшката и Стоянов са ярък пример за това колко грешна самопреценка има самата тя за себе си. Мина казва: „Понеже Въшка е хостеса, я харесват еди какви си мъже.“ А Мина я заглеждат същите. Иван казва: „Ако между нас се беше развило нещо, на втория ден ти щеше да спиш в моето легло.“ И двамата изтъкват качества, които не притежават. Масово хората нямат реална преценка за себе си. Мина абсолютно играе по сценарий“, изрази мнението си Патрашкова.

„И Иван, и Калин, ако не го гледаше жена му, биха допуснали Мина в леглата си“, категоричен е Жоро Пентраграма.

Според Цвети Мина обръща по-специално внимание на Иван. „Мислех си, че това е стратегия, за да я харесва и да не я номинира. Относно Лена – тя все още търси себе си в личен план.“

Жоро Пентаграма разкрива, че заедно с Цвети и Джулиана Гани имат общ фаворит в предаването и това е Давид.

„В него има наивитет, но е чиста душа. Има поглед към света, който отсъства при останалите. Същевременно чрез шегите си, казва много смислени неща. Това, което лично на мен ми липсва най-много в Къщата, са смислените разговори“, изрази разочарованието си Кристина Патрашкова.

