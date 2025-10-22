-
„Пресечна точка”: За формулата на властта и дебата в ЕП за върховенството на закона у нас
В "Социална мрежа" на 23 октомври ще видите
Съквартирантите отварят Кутията на Пандора в Big Brother
В „Денят на живо” на 23 октомври ще видите
В „Твоят ден” на 23 октомври ще видите
Сблъсък на умовете определя следващите номинирани в “Игри на волята”
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
Мария Илиева – се сезоните в живота на всеки човек.
Тренировка на открито с Иван от „Игри на волята“.
Михаела Маринова пред Бети – за годежа ѝ и новия път.
Теньо Гогов – с невероятните истории на три песни, посветени на любовта.
Специална среща с кралицата от племето на Завоевателите Александра.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.
