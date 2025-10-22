В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Край на кризата в управлението, но с условие - ще се приеме ли идеята за ротация на председателя на парламента от коалиционните партньори?

Колко струва да си направим зимнина? Защо цените на някои плодове и зеленчуци по пазарите се оказаха по-евтини обявените на едро?

Лятно или зимно часово време – дебатът отново влиза в Европарламента. Какви са аргументите дни преди поредното връщане на стрелките?

