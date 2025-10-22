Истинска буря от злощастни събития очаква съквартирантите в Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. След като най-нетърпеливите обитатели на Къщата отвориха мистериозния сандък снощи, днес всички те ще трябва да понесат тежките последствия от своите непремислени действия.

Жоро Пентаграма, Джулиана Гани и Цвети: Давид трябва да спечели Big Brother

Апокалипсисът в най-обсъжданата къща в България ще донесе със себе си нови провокации между съквартирантите, сълзи в очите на влюбената Сияна, както и потенциална опасност от елиминация за провокативния Цецо.

Емоционални сблъсъци и напрежение в Къщата на Big Brother

Ще успеят ли участниците в социалния експеримент да се справят с мистичното си седмично предизвикателство и ще останат ли в пълен състав? Не пропускайте да видите в следващия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

