Дънди живее в сърцето на Родопите и е атрактивна, загадъчна и непредвидима като планината… Но определено не само мястото определя характера й. Дънди от години изхранва себе си и семейството си като пасе овце. Работи още от дете. Прекарва всеки ден с животните, понякога на ръба на силите си, въпреки природните стихии и държавните проверки. Няма време да си почива. Когато не е с животните – тя е учител по ски. Не се отказва от нито едно от двете…

Разказваме ви за нея, защото е един от онези топли и силни хора, които не просто не спират да вървят и да правят света по-добър, но и мотивират всички около себе си да са такива. Как се оцелява в Родопите?

