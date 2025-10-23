Старт на неделния киноследобед ще даде канадския филм, дело на режисьора Колин Тейс, „Любов под нулата“. Той разказва историята на импулсивната художничка Ема, която решава да последва баща си чак до Антарктика. Това, което тя не очаква обаче е, че ще попадне на кораб, пълен с учени, пингвини… и един неустоимо рационален инженер на име Анди. Тя мисли с четка и цвят, а той — с формули и графици. Но между ледовете, бурите и още куп недоразумения, ще се зароди топла искра, която може да разтопи и най-студеното сърце.

По-късно от 14.15 ч. следва лентата на режисьора Кен Фрис „Хапка романс“, която ще запознае зрителите с PR експерта Микила, която така и не успява да срещне любовта. Когато среща сладкаря Остин, нещата коренно се променят. Докато тя му помага с рекламата, той се заема с романтичната част. Между изкусителни сладкиши, неочаквани любовни искри и една спасителна мисия за едно закъсало кафене, любовта ще се окаже най-сладката рецепта от всички.

Не пропускайте романтичните ленти „Любов под нулата“ и „Хапка романс“ в неделя от 12.30 ч. и от 14.15 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова