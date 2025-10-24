-
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч. по NOVA
Той е сред 25-те най-велики актьора на ХХI век и тази седмица беше в България. Божественият Тони Сервило специално пред Марина Цекова.
Вируси, търговия със здраве и фалшиви обещания. Разговор с проф. д-р Георги Момеков за ваксините и опасните медикаменти онлайн.
В „Тук и сега“ майки без етикети. Ирина Тенчева пред Деси Банова – Плевнелиева.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
