Лукойл е в черния списък на САЩ. Какво означава това за България? Коментира бившият Министър на енергетиката Александър Николов.

За обратите в политическите възгледи. Как пълен противник на еврото се превърна в негов поддръжник? Бившият австрийски канцлер Волфганг Шюсел пред Нели Тодорова.

Иван Кънчев от лентите за сортиране на отпадъци.

Още санкции за режима на Путин и плахи надежди за края на ужаса в Украйна. Говори Мирослав Севлиевски.

Да пораснеш в махалата. Тийнейджърите от Факултета в историите на Мария Йотова.

Те ще саднат заедно и говорят за войната, за любовта и мечтата за България. Красивите лица на Бесарабия - Юлиана Барон и София Бугор.

Непокорният монах. Защо Архимандрит Никанор е със забрана да служи?

360 градуса: Пълна обиколка около вселената с Миро.

След централната емисия "Новини" разговор с д-р Сергей Игнатов от "Активни потребители" за качеството на водата.

