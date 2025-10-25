-
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч. по NOVA
На политическия терен остава горещо. Опозиция срещу управляващи. Всеки срещу всеки. Божидар Божанов от ПП-ДБ и Тома Биков от ГЕРБ.
Никой не е по-голям от хляба освен цената му. Колко ще ни струва в евро? Мариана Кукушева.
Изповедта на дупнишката Мадона. Сашка Васева пред Мон Дьо.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
