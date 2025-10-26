Орлин Павлов и Валентина Каролева са една очаквано добра комбинация. Този път ги събира киното и по-специално обещаващата комедия „Брънч за начинаещи“, която съвсем скоро ще завладее големия екран.

„С лекота работим като телевизионна двойка. Особено с този екип нещата се случиха много бързо. Така минаха и снимките. Неусетно. Имаше моменти, в които спирахме снимките, за да се насмеем както трябва.“, разказва Орлин Павлов.

Валентина Каролева, от своя страна, споделя, че не е чела сценария, докато не са се събрали заедно всички актьори. „Беше много интересно, защото имахме анотация и знаехме горе-долу идеята и кои ще са героите, но не бяхме чели целия сценарий. Събрахме се целият екип на една кръгла маса и го прочетохме за първи път заедно. Беше много интересно и забавно. Когато видя как го четем, самата Яна Титова каза, че усеща химията помежду ни и се зарадва, че филмът ще се получи.“

Валентина признава, че комедията не е точно нейния жанр. „За мен тази роля беше предизвикателство. Когато учех в университета, също ме избираха повече за драматични роли. Първата ми голяма роля също беше доста драматична. Когато продуцентите от NO BLINK | Pictures, ми се обадиха и ми казаха, че са ме избрали за тази комедия, си казах, че това е най-якото предизвикателство, което някой ми е поверявал. Беше невероятно преживяване и се потопих в него на 100%.“

„Брънч за начинаещи“ не е просто комедия, във филма се разглеждат и големи, важни теми, върху които е хубаво хората да се замислят.

NOVA е ко-продуцент и водещ медиен партньор на „Брънч за начинаещи“.

Редактор: Боряна Димитрова