В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Тодор Чавдаров от София.

Тодор започна играта си с кутия номер 13. Отказа първите три оферти от 3200 лв., 2100 лв. и 1000 лв. , а най-голямата печалба в неотворените кутии остана 15 000 лв. След това той смени номер 13 за номер 11, но се оказа, че се е разделил с най – високата сума. В трите последни кутии на Тодор имаше 0,01 лв., 750 лв. и 2500 лв. Отново прие офертата за смяна на кутиите, с която замени номер 11 за номер 23, но това решение го раздели с последната възможност за по-голяма печалба, защото в кутия 11 имаше 2500 лв. С последната си оферта, Тодор отново размени кутиите, като взе за финала останалата срещу него кутия 6. Този път имаше късмет, защото с нея спечели по-голямата останала сума от 750 лв. Играта не донесе на Тодор голяма печалба, но той си тръгва от „Сделка или не“ с усмивка и много положителни емоции от участието си.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова