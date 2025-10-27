-
„Пресечна точка”: За браковете, раждането в детска възраст и пробив в роботиката
-
Мина от Big Brother: Исках да счупя стереотипа и да покажа, че съм едновременно умна и красива
-
Едно племе изчезва от картата на “Игри на волята” тази вечер
-
Шуренайкови предизвикват Петрови в "Семейни войни"
-
Положителни емоции в "Сделка или не"
-
Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Във вторник близначките и инфлуенсърки Теа и Ая Минкови. Искрени ли са жените, когато си правят комплименти?
Стефания Колева кога родителят разбира, че детето му вече е възрастен човек?
Специална среща с актьорите Алекс Иванов и Елена Замяркова.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни