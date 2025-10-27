-
„На кафе“ със Стефания Колева, Алекс Иванов, Елена Замяркова и инфлуенсърките Минкови
-
Мина от Big Brother: Исках да счупя стереотипа и да покажа, че съм едновременно умна и красива
-
Едно племе изчезва от картата на “Игри на волята” тази вечер
-
Шуренайкови предизвикват Петрови в "Семейни войни"
-
Положителни емоции в "Сделка или не"
-
Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)
Коментар на Есил Дюран, Димитър Манолов и Любо Георгиев
В понеделник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха певицата Есил Дюран, икономистът Димитър Манолов и архитектът Любо Георгиев.
Първата тема, станала обект на разговора, беше за опитите на държавата да предпази децата, които влизат твърде рано в света на възрастните, като сключват брак и раждат свои деца - понякога на крехката възраст от 11 години. Много често проблемите с липсата на качествена грижа за здравето, на образование и възможности за развитие в тези общности откриват пътя към света на агресията и престъпленията, които създават рискове за цялото общество.
Втората тема беше за научен скок, който може да спести много семейни скандали заради разпределението на домакинските задължения. Български изследователи от Института INSAIT направиха пробив в роботиката, благодарение на който се доближаваме до момента, когато роботът ще измие чиниите вместо нас.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Последвайте ни