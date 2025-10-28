В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Ина Славчева от Перник.

Ина излезе за своята игра с кутия номер 18. Офертите си, Банкера започна от 2500 лв., след което покачи на 2800 лв. и 3000 лв., но Ина отказа предложенията му. Без да знае, че това е последната парична оферта към нея, Ина отказа и 3900 лв. В неотворените кутии имаше 20 000 лв. и 25 000 лв., които я изкушаваха да продължи напред. Отказа да смени номер 18, но после разкри кутиите с последните големи суми и остана с 5 лв., 10 лв. и 500 лв. Отново получи оферта за смяна и размени кутия 18 за кутия 13. Това решение я доведе до финала на играта, когато разбра, че е разменила 500 лв. в кутия 18 за 10 лв., които бяха в кутия 13 при нея. Ина не успя да вземе парите на Банкера, а той е готов за следващия играч, дошъл за голямата печалба.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова