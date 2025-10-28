Стефания Колева разказва пред репортер на „На кафе“ за участието си в най-новия детски филм „Ема и Шоколандия“ и за шантавото семейство, в което става част в лентата. Според нея всяко семейство си има някакъв „бъг“ и членовете си намират начин да живеят в него.

„Ема и Шоколандия“ е семеен филм, а сценарият беше много симпатичен. В творбата има много връзки с родители и приятели, затова може да бъде гледан и от родители. Участието ми във филма ми даде среща с нови колеги и прекрасната Дария, която е дъщеря на Дарин Ангелов“, разказва актрисата.

За магията на детството

„Винаги е хубаво да пазиш детето в себе си. Мисля, че това е една от малкото положителни емоции, които могат да ни държат на повърхността, защото това ни дава цвета и вкуса да виждаме живота от хубавата му страна“, признава Стефания.

Тя споделя, че таи в себе си множество хубави и щури детски истории и е като дете в пясъчника, което обича да се налага над останалите. Според нея днешните деца не знаят какво е да се играе на стражари и апаши или на фунийки.

Стефания има пораснала дъщеря Катерина на 22 години, но е категорична, че родителят никога не разбира, че детето му е възрастен, защото самият той все още се мисли за дете. Смята, че човек никога не пораства.

На актрисата й предстои театрална премиера на българската пиеса „Оставам за малко“, която е написана специално за актьорския екип. Автори на текста са Александър Чобанов и Лило Петров. Историята е за нещата от живота – прошката, срещите, откриването, за разминаването поради липса на общуване. Феновете на театъра могат да гледат премиерното представление на 19 ноември на сцената на театър "Артвент".

Комедията „Ема и Шоколандия“ тръгва по кината в страната от 31 октомври 2025 г.

Редактор: Райна Аврамова