В сряда Елена Атанасова за нещата, които карат една жена да се чувства специална.

Среща с китайката Сюли, която стана интернет сензация като пее български песни.

С Асен Кукушев, Елизабет Методиева и Мина ще обсъждаме най-интересното от Къщата на Big Brother.

Джуджи ще ни отведе в долината на хилядите делви.

Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова