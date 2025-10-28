-
Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство
Оспорван капитански сблъсък слага началото на нов етап в “Игри на волята”
Смяна на кутии и малка печалба в "Сделка или не"
Акълови срещу Аналогови в "Семейни войни"
„Пресечна точка”: За браковете, раждането в детска възраст и пробив в роботиката
„На кафе“ със Стефания Колева, Алекс Иванов, Елена Замяркова и инфлуенсърките Минкови
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
В сряда Елена Атанасова за нещата, които карат една жена да се чувства специална.
Среща с китайката Сюли, която стана интернет сензация като пее български песни.
С Асен Кукушев, Елизабет Методиева и Мина ще обсъждаме най-интересното от Къщата на Big Brother.
Джуджи ще ни отведе в долината на хилядите делви.
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
