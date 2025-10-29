В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Аналогови от София и семейство Акълови от Перник.

В битката между двете семейства първи успяха да спечелят точки Акълови, след като спечелиха първите два рунда. Аналогови взеха третия рунд, но Акълови бързо си върнаха преднината като откраднаха точките в четвърти. Победителят се реши в пети рунд, където Акълови си спечелиха право да играят първи, но не успяха да разкрият всички отговори и Аналогови се възползваха от възможността да откраднат точките. Така с резултат 302:149 точки играта спечелиха Аналогови, които продължават напред.

В „Бързи пари“ събраха 66 точки и спечелиха 1000 лв. от първия си епизод.

Днес Аналогови ще се изправи срещу семейство Железните от Перник.

