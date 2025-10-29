В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Йордан Дончев от София.

Йордан беше изтеглил за неговата игра кутия номер 1. Една след друга той отказваше предложенията на Банкера, с които той се опитваше да го изкуши, покачвайки офертите, като започна от 3500 лв., през 4400 лв. и дори 7000 лв. Но най-голямата печалба все още беше в неотворените кутии и Йордан смело продължаваше, надявайки се да задържи кутията със 100 000 лв. до финала. За съжаление попадна на тях малко преди него и в последните две кутии накрая останаха 1500 лв. и 12 500 лв. Получи от Банкера оферта от 5500 лв., но реши да рискува до край и ги отказа, въпреки че усещането му беше за 1500 лв. в неговата кутия. Предположението му се оказа правилно, защото точно те бяха скрити в кутия номер 1. Йордан пропусна шанса за по-голяма печалба, но игра смело, рискува до самия финал и си тръгва от „Сделка или не“ с награда от 1500 лв.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова