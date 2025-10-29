-
„На кафе“ с Преслава, Гергана Змийчарова и Наталия от „Игри на волята“
-
Тежко наказание очаква едно от племената в “Игри на волята” тази вечер
-
Мина, Елизабет Методиева и Кукушев: Липсва емпатия от съквартирантите към травмите на Давид и Сияна
-
Железните се изправят срещу Аналогови в "Семейни войни"
-
Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство
-
„На кафе“ с Елена Атанасова, Асен Кукушев, Елизабет Методиева и Мина от Big Brother
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Йордан Дончев от София.
Йордан беше изтеглил за неговата игра кутия номер 1. Една след друга той отказваше предложенията на Банкера, с които той се опитваше да го изкуши, покачвайки офертите, като започна от 3500 лв., през 4400 лв. и дори 7000 лв. Но най-голямата печалба все още беше в неотворените кутии и Йордан смело продължаваше, надявайки се да задържи кутията със 100 000 лв. до финала. За съжаление попадна на тях малко преди него и в последните две кутии накрая останаха 1500 лв. и 12 500 лв. Получи от Банкера оферта от 5500 лв., но реши да рискува до край и ги отказа, въпреки че усещането му беше за 1500 лв. в неговата кутия. Предположението му се оказа правилно, защото точно те бяха скрити в кутия номер 1. Йордан пропусна шанса за по-голяма печалба, но игра смело, рискува до самия финал и си тръгва от „Сделка или не“ с награда от 1500 лв.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни