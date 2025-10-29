-
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
В четвъртък Преслава пред Бети какво е да си майка на първокласничка?
Гергана Змийчарова с полезни съвети за бюджетно пътуване до Залцбург.
Алекс влиза в студиото с огън, искри и ударна доза научни експерименти.
Специална среща с Наталия от „Игри на волята“.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
