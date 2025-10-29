В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Бюджетът на здравната каса- с 260 млн. Повече и 1860 евро заплата за лекар за без специалност. Какво още е предвидено в проекта?

Нови три района остават без почистване в София. Има ли план общината за решението на проблема в столицата и какъв е той?



Защо САЩ намалява военното си присъствие по източният фланг на НАТО и как това ще засегне България?

Редактор: Цветина Петрова