Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:
Бюджетът на здравната каса- с 260 млн. Повече и 1860 евро заплата за лекар за без специалност. Какво още е предвидено в проекта?
Нови три района остават без почистване в София. Има ли план общината за решението на проблема в столицата и какъв е той?
Защо САЩ намалява военното си присъствие по източният фланг на НАТО и как това ще засегне България?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни